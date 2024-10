La processione di San Faustino apre i festeggiamenti per il patrono di Pontedera (Di lunedì 7 ottobre 2024) San Faustino arrivato in battello e una processione partecipatissima che lo ha accompagnato fino al Duomo. È partito così, ieri pomeriggio, il programma degli eventi legati ai festeggiamenti del patrono di Pontedera, organizzati dalla comunità pastorale locale con il supporto dell'Amministrazione Pisatoday.it - La processione di San Faustino apre i festeggiamenti per il patrono di Pontedera Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sanarrivato in battello e unapartecipatissima che lo ha accompagnato fino al Duomo. È partito così, ieri pomeriggio, il programma degli eventi legati aideldi, organizzati dalla comunità pastorale locale con il supporto dell'Amministrazione

Salerno - la Santa Messa degli sportivi in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono - La Delegazione Provinciale di Salerno, su invito del Parroco del Duomo, don Felice Moliterno, organizza la tradizionale Santa Messa degli Sportivi nell'ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono. La celebrazione, presieduta da S.E. Mons. Andrea Bellandi, avrà luogo mercoledì 11 settembre alle... (Salernotoday.it)

Festeggiamenti Patrono a Pietracatella : Modena City Ramblers in concerto - PIETRACATELLA – Tre giorni di festa in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono a Pietracatella. . Si parte da lunedì 5 agosto in piazza S. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Maria con l’animazione per bambini a partire dalle ore 20, ... (Webmagazine24.it)

Segni. Festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Bruno. 18 Luglio alle ore 21 - 30 Concerto “Al Cinema con la Banda” - Cronache Cittadine SEGNI – Nel quadro dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Bruno – il cui programma parte dal 17 L'articolo Segni. Festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Bruno. 18 Luglio alle ore 21,30 Concerto “Al Cinema con la Banda” sembra essere il primo su Cronache ... (Cronachecittadine.it)