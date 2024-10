Il Napoli di Conte, Neres, Politano (e gli altri) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Napoli di Antonio Conte: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “David Neres è un asso che Antonio Conte riesce a giocare sempre al momento giusto. Ma nella batteria di esterni del Napoli c’è un uomo che in questa fase sta agevolando notevolmente la metamorfosi tattica intrapresa dal signor Antonio sin dalla trasferta a Torino con la Juventus: Matteo Politano”. Nel Napolo di Conte, Politano Lui, altro mancino di una serie di frecce a piede invertito che comprende anche Ngonge e che a sinistra vanta un signore di nome Kvara e poi il jolly Raspadori, è insieme con l’inesauribile McTominay la chiave che ha permesso di aprire le porte del 4-2-4. Un sistema di gioco fluido, secondo la lettera moderna, che a tratti è più un 4-2-2-2 e in fase difensiva invece è un 5-4-1 sin dalla sfida contro il Monza. Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildi Antonio: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Davidè un asso che Antonioriesce a giocare sempre al momento giusto. Ma nella batteria di esterni delc’è un uomo che in questa fase sta agevolando notevolmente la metamorfosi tattica intrapresa dal signor Antonio sin dalla trasferta a Torino con la Juventus: Matteo”. Nel Napolo diLui, altro mancino di una serie di frecce a piede invertito che comprende anche Ngonge e che a sinistra vanta un signore di nome Kvara e poi il jolly Raspadori, è insieme con l’inesauribile McTominay la chiave che ha permesso di aprire le porte del 4-2-4. Un sistema di gioco fluido, secondo la lettera moderna, che a tratti è più un 4-2-2-2 e in fase difensiva invece è un 5-4-1 sin dalla sfida contro il Monza.

