Gli rubano la bicicletta e il portafoglio: 13enne vittima di bullismo al parco a Bologna (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bologna, 7 ottobre 2024 – vittima di bullismo da parte di due coetanei, un 13enne ha denunciato il fatto ai carabinieri. La vicenda ha avuto luogo nella zona di Corticella, all’interno del giardino Carlo Broschi Farinelli di piazza Giovanni da Verrazzano. Per quello che è accaduto sono stati denunciati due minorenni ritenuti i presunti responsabili del reato di per violenza privata, danneggiamento e tentato furto aggravato. È successo nel tardo pomeriggio del 19 settembre scorso all’interno, quando i militari di via San Savino sono intervenuti dopo che alcuni minori avevano infastidito e danneggiato la bicicletta di un loro coetaneo italiano. Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 –dida parte di due coetanei, unha denunciato il fatto ai carabinieri. La vicenda ha avuto luogo nella zona di Corticella, all’interno del giardino Carlo Broschi Farinelli di piazza Giovanni da Verrazzano. Per quello che è accaduto sono stati denunciati due minorenni ritenuti i presunti responsabili del reato di per violenza privata, danneggiamento e tentato furto aggravato. È successo nel tardo pomeriggio del 19 settembre scorso all’interno, quando i militari di via San Savino sono intervenuti dopo che alcuni minori avevano infastidito e danneggiato ladi un loro coetaneo italiano.

Ilrestodelcarlino.it - Gli rubano la bicicletta e il portafoglio: 13enne vittima di bullismo al parco a Bologna

