Bruni | Scritta la storia del Palio Idolo Pes | Voi chiave del successo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) di Laura Valdesi SIENA "Undici Palii vinti, ho visto. Quello rimasto nel cuore? Tutti ma il 2 luglio 1945", racconta Marisa Bertini, un’istituzione nella Lupa dall’alto dei suoi 90 anni superati da un pezzo.della Contrada a cui, in una sorta di filo ideale fra le generazioni, fanno pendant i giovani che ballano sulle sedie prima di uscire con il Drappellone di Riccardo Guasco, alla cena con moglie e figli, e di fermarsi in società per una spaghettata alle 3.30. Nel mezzo i filmati che raccontano unfatto da "chi è pronto a lottare senza chinare la testa", per "liberare la città dalla cappa del sistema". Un inno a Velluto che toglie la corazza e si racconta. Da quando ha iniziato a montare, poi l’arrivo a Siena. I primi due anni di assenza dal, la consapevolezza, vedendo gli altri a cavallo, "che ci potevi stare benissimo. (Lanazione.it)