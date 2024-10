Baseball, oggetti lanciati contro un giocatore dei Padres: “Mai visto niente del genere” (Di lunedì 7 ottobre 2024) La partita dei play-off di MLB tra i Los Angeles Dodgers e i San Diego Padres è stata interrotta per quasi 10 minuti al settimo inning dopo un lancio di oggetti da parte del pubblico di casa verso il giocatore ospite Jurickson Profar. All’origine dell’irritazione dei tifosi c’è il grande gesto tecnico di Profar che è riuscito ad evitare il fuoricampo di Mookie Betts, dando vita poi anche ad uno sguardo di sfida del pubblico casalingo. niente che possa comunque giustificare quanto avvenuto successivamente. Un tifoso ha lanciato una palla da Baseball in direzione di Profar. E mentre il giocatore andava ad avvisare l’arbitro, un’altra palla è stata lanciata verso di lui. Secondo la BBC, tra gli oggetti lanciati anche un bicchiere di birra. Sportface.it - Baseball, oggetti lanciati contro un giocatore dei Padres: “Mai visto niente del genere” Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La partita dei play-off di MLB tra i Los Angeles Dodgers e i San Diegoè stata interrotta per quasi 10 minuti al settimo inning dopo un lancio dida parte del pubblico di casa verso ilospite Jurickson Profar. All’origine dell’irritazione dei tifosi c’è il grande gesto tecnico di Profar che è riuscito ad evitare il fuoricampo di Mookie Betts, dando vita poi anche ad uno sguardo di sfida del pubblico casalingo.che possa comunque giustificare quanto avvenuto successivamente. Un tifoso ha lanciato una palla dain direzione di Profar. E mentre ilandava ad avvisare l’arbitro, un’altra palla è stata lanciata verso di lui. Secondo la BBC, tra glianche un bicchiere di birra.

