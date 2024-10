Serie D / L’Ancona torna alla vittoria, 4-1 al Sora (Di domenica 6 ottobre 2024) I biancorossi tornano a sorridere battendo con un sonoro 4-1 i laziali, prima di oggi imbattuti. Una vittoria fortemente ricercata da parte dell’11 di casa e centrata al termine di un secondo tempo scoppiettante dove è stata mostrata la giusta solidità e aggressività ANCONA , 6 ottobre 2024 – L’Ancona di mister Massimo Gadda torna al punteggio pieno con una buona prova di squadra. Una formazione, quella dorica, che ha sempre garantito spettacolo in questa prima fase di campionato ma che dopo le ultime due giornate a secco di reti, esce dal Del Conero con una bella iniezione di fiducia. All’8’ Martiniello e Gulinatti da buone posizioni danno i primi squilli di tromba all’attacco biancorosso ma il Sora si difende bene spingendo molto sulle fasce dimostrandosi arcigna e attenta. (Di domenica 6 ottobre 2024) I biancorossino a sorridere battendo con un sonoro 4-1 i laziali, prima di oggi imbattuti. Unafortemente ricercata da parte dell’11 di casa e centrata al termine di un secondo tempo scoppiettante dove è stata mostrata la giusta solidità e aggressività ANCONA , 6 ottobre 2024 –di mister Massimo Gaddaal punteggio pieno con una buona prova di squadra. Una formazione, quella dorica, che ha sempre garantito spettacolo in questa prima fase di campionato ma che dopo le ultime due giornate a secco di reti, esce dal Del Conero con una bella iniezione di fiducia. All’8’ Martiniello e Gulinatti da buone posizioni danno i primi squilli di tromba all’attacco biancorosso ma ilsi difende bene spingendo molto sulle fasce dimostrandosi arcigna e attenta. (vallesina.tv)

