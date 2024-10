Rocco Siffredi chi è la moglie Rosa Caracciolo tra doppio matrimonio il tradimento

(Di domenica 6 ottobre 2024), pseudonimo di Rózsa Tassi, è un’ex attrice pornografica e modella ungherese classe 1972. Partita come una vera promessa dell’atletica,ha iniziato fin da giovane a partecipare a concorsi di bellezza nel suo Paese natale, ottenendo diversi titoli. Nel maggio 1993, è poi approdata a Cannes come testimonial di una linea erotica, ed è proprio in tale contesto che ha conosciuto. A quel punto,ha proposto adi essere la sua partner nel film hard Il guardaspalle, che lo vedeva sia attore che regista. Il loro non è stato un colpo di fulmine, eha corteggiato lamolto a lungo prima di riuscire ad ottenere le sue attenzioni. “Quando l’ho incontrato per la prima volta non sapevo chi fosse e, dopo essermi presentata, mi sono girata dall’altra parte. (Metropolitanmagazine)