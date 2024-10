Pontida, arriva il generale Vannacci e si scatena il delirio: scene mai viste | Guarda (Di domenica 6 ottobre 2024) Tra gli stand della Lega sul pratone di Pontida, nella Bergamasca, nel giorno del grande raduno leghista il generale Roberto Vannacci ha vissuto un vero e proprio bagno di folla poco prima dell'inizio degli interventi dal palco. Appena arrivato, l'eurodeputato è stato subito circondato da decine di persone desiderose di fare un selfie o stringergli la mano. Oltre ai tanti sostenitori, anche i cronisti lo hanno seguito fino allo stand dove era in vendita il suo libro Il mondo al contrario. Quando gli è stato chiesto se fosse sorpreso da una tale accoglienza, essendo alla sua prima partecipazione all'evento, il generale ha risposto: "Ad agosto sono venuto a Pontida per la prima volta. Non mi aspettavo tanto ed è molto bello". (Di domenica 6 ottobre 2024) Tra gli stand della Lega sul pratone di, nella Bergamasca, nel giorno del grande raduno leghista ilRobertoha vissuto un vero e proprio bagno di folla poco prima dell'inizio degli interventi dal palco. Appenato, l'eurodeputato è stato subito circondato da decine di persone desiderose di fare un selfie o stringergli la mano. Oltre ai tanti sostenitori, anche i cronisti lo hanno seguito fino allo stand dove era in vendita il suo libro Il mondo al contrario. Quando gli è stato chiesto se fosse sorpreso da una tale accoglienza, essendo alla sua prima partecipazione all'evento, ilha risposto: "Ad agosto sono venuto aper la prima volta. Non mi aspettavo tanto ed è molto bello". (Liberoquotidiano)

