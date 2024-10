Paura attentati, blindata la cerimonia nella sinagoga di Roma. Presente Meloni (Di domenica 6 ottobre 2024) Giorgia Meloni sarà regolarmente al Tempio Maggiore di Roma per commemorare la strage del 7 ottobre in Israele compiuta da Hamas (Di domenica 6 ottobre 2024) Giorgiasarà regolarmente al Tempio Maggiore diper commemorare la strage del 7 ottobre in Israele compiuta da Hamas (Ilgiornale)

Ilgiornale - Paura attentati, blindata la cerimonia nella sinagoga di Roma. Presente Meloni

Coro di condanne per gli scontri a Roma alla manifestazione pro Pal. Meloni: “Assurda violenza” - La premier Giorgia Meloni parla di "assurda violenza" per gli incidenti ieri a Roma. Per la prima volta, a seguito del divieto a manifestare, si registrano problemi di ordine pubblico a una manifestazione per la Palestina.Continua a leggere . (Fanpage)

Feriti 30 agenti a Roma, Meloni: “Intollerabile violenza. Solidarietà alleforze dell’ordine aggreditte da sedicenti manifestanti” - È intollerabile che decine di agenti vengano Feriti durante una manifestazione di piazza. Si scende in piazza per la pace, ma si scatena una guerra contro chi è lì per mantenere l’ordine. . FdIe il centrodestra stigmatizzano il silenzio della sinistra sulla guerriglia di piazza. La sinistra ... (Secoloditalia)

Fan di Hezbollah sfasciano tutto: bombe carta e caos a Roma, la polizia carica. Insulti agli ebrei e Meloni | Diretta - 34 - Almeno 4 i fermati per gli scontri Sono almeno 4 i primi fermati per gli scontri avvenuti poco fa a Roma in piazzale Ostiense dove un centinaio di manifestanti pro Palestina hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine che stavano bloccando la via d'accesso a via Ostiense. Si ... (Liberoquotidiano)

7 ottobre, massima allerta e controlli al Ghetto a Roma. La visita della premier Meloni e la commemorazione - Sotto la lente l'area della Sinagoga dove si svolgerà la cerimonia a un anno dal primo attacco di Hamas in Israele ...(roma.corriere)

Coro di condanne per gli scontri a Roma. Meloni: “Assurda violenza”. Da Mattarella solidarietà ad agenti - La premier Giorgia Meloni parla di “assurda violenza” per gli incidenti ieri a Roma. Per la prima volta, a seguito del divieto a manifestare, si registrano problemi di ordine pubblico a una ...(fanpage)

Guerriglia al sit-in per la Palestina, 30 feriti tra le forze dell'ordine. Meloni: "Intollerabile" - Feriti anche tre manifestanti e un fotografo. Destra all'attacco: "Scene indegne di un Paese democratico". Musumeci: "Una vergogna, i delinquenti vanno identificati e isolati" ...(today)