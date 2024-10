Palm Angels conquista l’eyewear e lancia la sua linea di occhiali da sole (Di domenica 6 ottobre 2024) Sono 11 i modelli della nuova collezione di occhiali da sole Palm Angels. Che esprimono perfettamente l’estetica del brand, grazia a un design audace e geometrico e la presenza di parecchi dettagli, soprattutto metallici. Li troveremo ready to wear nei negozi di ottica, oltre che nei 13 monomarca Palm Angels nel mondo. Si trova, il marchio, a Las Vegas, Costa Mesa, Dubai, New York, Miami, Forte dei Marmi, Milano, Mykonos, Banagkok, Hong Kong, Wuhan, Seoul e Hainan. E queste nuove proposte da vista saranno disponibili “in circa 60 Paesi, presso una rete di punti vendita selezionati di ottica, ma anche nei principali department store e nei key client del mondo abbigliamento”, come ha raccontato lo stesso brand a Fashion Network. (Di domenica 6 ottobre 2024) Sono 11 i modelli della nuova collezione dida. Che esprimono perfettamente l’estetica del brand, grazia a un design audace e geometrico e la presenza di parecchi dettagli, soprattutto metallici. Li troveremo ready to wear nei negozi di ottica, oltre che nei 13 monomarcanel mondo. Si trova, il marchio, a Las Vegas, Costa Mesa, Dubai, New York, Miami, Forte dei Marmi, Milano, Mykonos, Banagkok, Hong Kong, Wuhan, Seoul e Hainan. E queste nuove proposte da vista saranno disponibili “in circa 60 Paesi, presso una rete di punti vendita selezionati di ottica, ma anche nei principali department store e nei key client del mondo abbigliamento”, come ha raccontato lo stesso brand a Fashion Network. (Metropolitanmagazine)

Palm Angels lancia la prima collezione di occhiali da vista - La label di streetwear lancia una nuova linea di occhiali da vista disegnata sotto la guida del direttore creativo (e fondatore) Francesco Ragazzi e gestita da un team interno dedicato alla categoria ...(it.fashionnetwork)

How the Historic Aluminaire House Was Rebuilt at Palm Springs Art Museum - Recently listed by Architectural Record as one of the world’s most important buildings, Frey’s early opus now stands sentinel in the shadow of the San Jacinto Mountains.(palmspringslife)

All the Broken Angels~ A Book Review - Al lthe Broken Angels is a great book that will have you reliving the last 60 years. As told through the eyes of Cate and Albie, cousins forever.(reviewthisreviews)