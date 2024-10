Nuova segnaletica orizzontale in via Gelso: scattano i divieti per i lavori (Di domenica 6 ottobre 2024) Via Gelso avrà, entro i prossimi giorni, una Nuova ed efficiente segnaletica orizzontale: lo ha annunciato il consigliere comunale di Salerno, Rino Avella. Il Comune ha emesso un'ordinanza su richiesta di Salerno Sistemi, necessaria per mettere a norma l’arteria stradale dopo i lavori necessari (Di domenica 6 ottobre 2024) Viaavrà, entro i prossimi giorni, unaed efficiente: lo ha annunciato il consigliere comunale di Salerno, Rino Avella. Il Comune ha emesso un'ordinanza su richiesta di Salerno Sistemi, necessaria per mettere a norma l’arteria stradale dopo inecessari (Salernotoday)

Salernotoday - Nuova segnaletica orizzontale in via Gelso | scattano i divieti per i lavori

A Firenze lavori per la nuova segnaletica in via Pampaloni - Previsto un restringimento di carreggiata con senso unico verso via Canova e divieti di sosta. Firenze, 5 ottobre 2024 - Rifacimento della segnaletica, asfaltature notturne e lavori ai sottoservizi. Restringimento anche in via delle Muricce. Per quanto riguarda il rifacimento della segnaletica, ... (Lanazione)

La città cambia look con la nuova segnaletica. Il Comune: "Più risorse per strade e marciapiedi" - JESI - Proseguono gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo le strade cittadine. Dopo aver terminato la zona di Colle Paradiso. . La ditta che ha in appalto il servizio sta procedendo a rotazione in tutta la città per rendere più visibili attraversamenti e segnaletica ... (Anconatoday)

Nuova segnaletica stradale a tutela dei ciclisti sulle strade della provincia di Latina - Questo intervento è parte di una campagna di sensibilizzazione a favore dei numerosi ciclisti che attraversano il territorio. strade interessate dal progetto L’installazione dei nuovi cartelli, curata dal Settore Viabilità e Trasporti, avverrà in via sperimentale lungo le seguenti strade ... (Dayitalianews)

Scontri di Roma, tra i coinvolti c’è un ragazzo di Monteprandone - SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Una persona residente a Monteprandone è tra le quelle coinvolte in seguito ai disordini scoppiati ieri a Roma durante la manifestazione pro-Palestina.(lanuovariviera)

Quanto sono realmente accessibili i musei italiani? Inchiesta con 9 esperti - Professionisti, museologi e direttori ci spiegano in cosa consiste l’accessibilità museale e a che punto siamo in Italia ...(artribune)

Terza corsia dell’A4, aperto il tratto a tre corsie tra Portogruaro e Alvisopoli - Nella notte di domenica 6 ottobre è stato concluso l’intervento di stesura dell’asfalto drenante in direzione Trieste. Ora avanti con i lavori nel tratto tra ...(nuovavenezia.gelocal)