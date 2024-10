Guida TV Sky Cinema e NOW | Dangerous - Pericoloso Domenica 6 Ottobre 2024

(Di domenica 6 ottobre 2024)sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Stasera su SkyUno HD alle 21:15, non perdere, un action avvincente con Scott Eastwood, Famke Janssen e Mel Gibson. La trama segue un ex detenuto sociopatico che, dopo la misteriosa morte del fratello, infrange la libertà vigilata per scoprire la verità . Su SkyDue HD alle 21:15, puoi vedere Promises, una commedia romantica con Pierfrancesco Favino e Kelly Reilly, tratta dall'omonimo libro di Amanda Sthers. La storia ruota attorno a un padre di famiglia che incontra una donna in procinto di sposarsi, scoprendo un colpo di fulmine inaspettato. (Digital-news)