Fiorentina-Milan è il festival dei rigori sbagliati. Finisce 2-1 per De Gea (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo l’amara sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, il Milan si era concentrato sul campionato e dopo le vittorie di Napoli e Inter, oltre al pareggio della Juventus, alla squadra di Paulo Fonseca serviva vincere per rimanere vicina alle rivali Scudetto. Al Franchi invece Fiorentina-Milan Finisce 2-1 per la Viola. In una delle partite più pazze dell’anno – tre rigori falliti, ovvero tre parate: Maignan su Kean, De Gea su Hernandez e Abraham -, la Fiorentina porta a casa tre punti d’oro contro un Milan che fallisce il ghiottissimo aggancio al secondo posto occupato dall’Inter. Part forte la 35? –Fiorentina che la mette dentro con Adli al 35esimo. Il francese si accentra ed entra in area, poi calcia forte e angolato non lasciando scampo a Maignan, che neanche si tuffa. Poco prima Maignan aveva parato il rigore tirato da Kean. (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo l’amara sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, ilsi era concentrato sul campionato e dopo le vittorie di Napoli e Inter, oltre al pareggio della Juventus, alla squadra di Paulo Fonseca serviva vincere per rimanere vicina alle rivali Scudetto. Al Franchi invece2-1 per la Viola. In una delle partite più pazze dell’anno – trefalliti, ovvero tre parate: Maignan su Kean, De Gea su Hernandez e Abraham -, laporta a casa tre punti d’oro contro unche fallisce il ghiottissimo aggancio al secondo posto occupato dall’Inter. Part forte la 35? –che la mette dentro con Adli al 35esimo. Il francese si accentra ed entra in area, poi calcia forte e angolato non lasciando scampo a Maignan, che neanche si tuffa. Poco prima Maignan aveva parato il rigore tirato da Kean. (Ilnapolista.it)

Ilnapolista.it - Fiorentina-Milan è il festival dei rigori sbagliati. Finisce 2-1 per De Gea

Serie A, Fiorentina-Milan 2-1: Adli e Gudmundsson regalano i tre punti alla Viola - La Fiorentina si impone per 2-1 sul Milan nel posticipo della 7/a giornata di Serie A. . I gol di Adli al 35?, Pulisic al 60? e Gudmundsson al 73?. Un match caratterizzata da ben tre rigori sbagliati: nel primo tempo gli errori di Kean e Theo Hernandez dagli undici metri, mentre nella ripresa è ... (Lapresse.it)

3 rigori sbagliati e 3 gol: tutto quello che è successo in Fiorentina-Milan (HIGHLIGHTS) - . Dopo la sconfitta in Champions League, il Milan cerca di dare continuità ai risultati in campionato, ma sulla sua strada c’è la Fiorentina di Palladino. I padroni di casa partono forte e al 20’ l’arbitro viene richiamato al VAR per un tocco di Theo Hernandez su Dodò e fischia calcio di ... (Milanotoday.it)

Fiorentina-Milan 2-1, triplice fischio al Franchi / RIVIVI LA DIRETTA - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 96' triplice fischio! LA FIORENTINA BATTE 2-1 IL MILAN! 95' Giallo per Bove che trattiene Chukwueze. 94' Kayode si conquista un calcio di punizione vicino alla bandierina ed esulta come se avesse fatto gol. 93' TRAVERSA DI KEAN! Missile da fuori... (Firenzetoday.it)

fiorentina-milan 2-1: i rossoneri cadono ai piedi di un grande De Gea - Stasera al Franchi di Firenze è andata in scena la sfida tra la fiorentina e il milan. Andiamo a vedere come è ...(ilmilanista.it)

fiorentina, le pagelle di CM: grazie calcio che ci hai regalato De Gea. Adli manda un messaggio al milan - De Gea 9: se qualcuno nutriva ancora dei dubbi nei suoi confronti, questa sera se li è definitivamente fugati. Neutralizza due rigori calciati pure bene. Una parola:.(calciomercato.com)

fiorentina – milan 2-1 highlights e gol: succede di tutto al Franchi! – VIDEO - fiorentina - milan 2-1 highlights e gol: incredibile partita al Franchi tra rigori sbagliati, gol e giocate incredibili!(generationsport.it)