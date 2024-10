Errani/Paolini vincono il Wta 1000 di Pechino 2024: montepremi e nuovo ranking (Di domenica 6 ottobre 2024) Sara Errani e Jasmine Paolini hanno sconfitto Chan/Kudermetova nella finale del Wta 1o00 di Pechino 2024, torneo in scena sul cemento in Cina. Quarto titolo in stagione per la coppia italiana, che ha festeggiato la qualificazione alle Wta Finals nel migliore dei modi. 6-4 6-4 il punteggio di una finale equilibrata e combattuta, durata un’ora e mezza. CRONACA Grazie a questo risultato Errani e Paolini fanno il loro ingresso in top 10. Sarita sale al numero 7, mentre Jasmine ritocca il suo best ranking, issandosi al numero 8. Inoltre, nella Race, le due agguantano Dabrowski/Routliffe in terza posizione, anche se c’è ancora un punto a separarle. Infine, a livello economico e dunque di montepremi, la vittoria nel torneo di Pechino frutta alle azzurre un assegno da 97.023 euro. montepremi WTA Pechino 2024 PRIMO TURNO – € 17.001 SECONDO TURNO – € 31. (Di domenica 6 ottobre 2024) Sarae Jasminehanno sconfitto Chan/Kudermetova nella finale del Wta 1o00 di, torneo in scena sul cemento in Cina. Quarto titolo in stagione per la coppia italiana, che ha festeggiato la qualificazione alle Wta Finals nel migliore dei modi. 6-4 6-4 il punteggio di una finale equilibrata e combattuta, durata un’ora e mezza. CRONACA Grazie a questo risultatofanno il loro ingresso in top 10. Sarita sale al numero 7, mentre Jasmine ritocca il suo best, issandosi al numero 8. Inoltre, nella Race, le due agguantano Dabrowski/Routliffe in terza posizione, anche se c’è ancora un punto a separarle. Infine, a livello economico e dunque di, la vittoria nel torneo difrutta alle azzurre un assegno da 97.023 euro.WTAPRIMO TURNO – € 17.001 SECONDO TURNO – € 31. (Sportface)

