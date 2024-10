Dove e in che giorno Idf attaccherà l'Iran: la data simbolica per punire gli ayatollah (Di domenica 6 ottobre 2024) Pare imminente un attacco aereo israeliano sull'Iran, coincidente (o quasi) con l'anniversario della strage perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023, all'origine dell'attuale conflitto. La CNN ieri ha fatto trapelare indiscrezioni da «un alto funzionario del Dipartimento di Stato USA» secondo cui «Israele non ha dato all'America alcuna garanzia che non colpirà installazioni del programma nucleare Iraniano». E ha aggiunto: «Difficile dire se lo Stato ebraico userà l'anniversario dell'attacco di Hamas. Penso vorrebbero evitarlo. Secondo la mia stima, se c'è qualcosa, sarà prima o dopo». OBIETTIVI Da giorni si attende una risposta israeliana ai missili Iraniani del 1° ottobre. Inizialmente Washington preferiva «un raid su installazioni petrolifere, anziché atomiche». Ma il presidente Joe Biden ha rettificato: «Penserei ad alternative ai pozzi di petrolio». (Di domenica 6 ottobre 2024) Pare imminente un attacco aereo israeliano sull', coincidente (o quasi) con l'anniversario della strage perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023, all'origine dell'attuale conflitto. La CNN ieri ha fatto trapelare indiscrezioni da «un alto funzionario del Dipartimento di Stato USA» secondo cui «Israele non ha dato all'America alcuna garanzia che non colpirà installazioni del programma nucleareiano». E ha aggiunto: «Difficile dire se lo Stato ebraico userà l'anniversario dell'attacco di Hamas. Penso vorrebbero evitarlo. Secondo la mia stima, se c'è qualcosa, sarà prima o dopo». OBIETTIVI Da giorni si attende una risposta israeliana ai missiliiani del 1° ottobre. Inizialmente Washington preferiva «un raid su installazioni petrolifere, anziché atomiche». Ma il presidente Joe Biden ha rettificato: «Penserei ad alternative ai pozzi di petrolio». (Liberoquotidiano)

