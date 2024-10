Cittadino italo-israeliano ucciso in attacco Hamas a Jaffa (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un Cittadino italo-israeliano è rimasto vittima dell'attentato rivendicato da Hamas a Jaffa lo scorso primo ottobre. Lo ha confermato la Farnesina all'Adnkronos. Nell'attentato a sud di Tel Aviv sono morte sette persone, mentre altre 16 sono rimaste ferite. La settima vittima è stata identificata come Victor Shimshon Green, 33 anni. L'uomo viveva in un L'articolo Cittadino italo-israeliano ucciso in attacco Hamas a Jaffa proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unè rimasto vittima dell'attentato rivendicato dalo scorso primo ottobre. Lo ha confermato la Farnesina all'Adnkronos. Nell'attentato a sud di Tel Aviv sono morte sette persone, mentre altre 16 sono rimaste ferite. La settima vittima è stata identificata come Victor Shimshon Green, 33 anni. L'uomo viveva in un L'articoloinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (webmagazine24)

