Cittadino italiano settima vittima dell' attentato a Jaffa

La settima vittima dell'attentato a Jaffa del primo ottobre è un Cittadino italiano, Victor Green, di 33 anni. Lo ha confermato l'ambasciata italiana a Tel Aviv in seguito ad accertamenti con l'Interpol e la polizia israeliana nel primo pomeriggio di oggi. L'unità di crisi della Farnesina ha informato i familiari più stretti della vittima in Italia.

