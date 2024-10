Cerca i funghi e cade: salvato nel bosco (Di domenica 6 ottobre 2024) Intervento ieri mattina nei boschi del Monte Cucco in località La Villa nel comune di Pratovecchio-Stia. Un Cercatore di funghi si è infortunato mentre camminava. Forse la terra bagnata dalle ultime piogge ha reso il terreno rcoperto da foglie ancora più insidioso. Così un uomo è scivolato ferendosi ad una caviglia. I Vigili del Fuoco di Arezzo distaccamento di Bibbiena e elicottero Drago shanno raggiunto il Monte Cucco nel comune di Pratovecchio-Stia per soccorrerlo. La persona è stata da raggiunta, in luogo impervio, dalla squadra di Bibbiena e dagli elisoccorrittori calati dall’elicottero Drago, che lo hanno immobilizzato e successivamente vericellato su Drago dove è stato trasportato alla piazzola dell’elinucleo dove ad attenderlo c’era un ambulanza dell’emergenza sanitaria che lo ha trasportato all’ospedale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Intervento ieri mattina nei boschi del Monte Cucco in località La Villa nel comune di Pratovecchio-Stia. Untore disi è infortunato mentre camminava. Forse la terra bagnata dalle ultime piogge ha reso il terreno rcoperto da foglie ancora più insidioso. Così un uomo è scivolato ferendosi ad una caviglia. I Vigili del Fuoco di Arezzo distaccamento di Bibbiena e elicottero Drago shanno raggiunto il Monte Cucco nel comune di Pratovecchio-Stia per soccorrerlo. La persona è stata da raggiunta, in luogo impervio, dalla squadra di Bibbiena e dagli elisoccorrittori calati dall’elicottero Drago, che lo hanno immobilizzato e successivamente vericellato su Drago dove è stato trasportato alla piazzola dell’elinucleo dove ad attenderlo c’era un ambulanza dell’emergenza sanitaria che lo ha trasportato all’ospedale. (Lanazione)

Gianni Valdati morto cercando funghi. Sesto Ulteriano piange il farmacista 57enne - Era un gran lavoratore. . Anche l’assessore Andrea Garbellini conosceva Valdati: “In passato abbiamo condiviso la passione per la metrologia – racconta –-. Valdati è precipitato in un dirupo nei boschi di Barbagelata, nell’entroterra di Chiavari. Lascia la moglie Daniela e due figli adolescenti: ... (Ilgiorno)

Weekend finito in tragedia per i cercatori di funghi: due morti e tre feriti tra Liguria e Toscana - Due morti tra i cercatori di funghi in Italia. Uno in Toscana e uno in Liguria nella giornata di sabato 5 ottobre. (Notizie.virgilio)

Pistoia: muore cercatore di funghi scivolando in una scarpata a Prunetta. Risiedeva ad Agliana - Incidente mortale nella mattinata di oggi, 5 ottobre 2024, nei boschi in provincia di Pistoia. Un cercatore di funghi di 78 anni, residente ad Agliana (Pistoia) è morto, dopo essere scivolato per circa venti metri in una scarpata vicino a un corso d'acqua L'articolo Pistoia: muore cercatore di ... (Firenzepost)