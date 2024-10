Calcio, Serie A: Monza-Roma 1-1 (Di domenica 6 ottobre 2024) 19.56 Divisione della posta tra Monza e Roma. Al 'Brianteo' è 1-1. Giallorossi a 10 punti con Atalanta ed Empoli, biancorossi ultimi a quota 4 con il Venezia. Fiammata giallorossa al 15', Koné colpisce il palo,Dovbyk insacca sulla ribattuta ma è in fuorigioco. Maldini esalta il riflesso di Vilar. Pellegrini prima calcia a lato dal limite,poi manda a fil di palo da due passi.Nella ripresa, il capitano della Roma impegna Pizzignacco. Roma che passa con un diagonale di Dovbyk (61').La pareggia Dany Mota entrato da poco (70'). (Di domenica 6 ottobre 2024) 19.56 Divisione della posta tra. Al 'Brianteo' è 1-1. Giallorossi a 10 punti con Atalanta ed Empoli, biancorossi ultimi a quota 4 con il Venezia. Fiammata giallorossa al 15', Koné colpisce il palo,Dovbyk insacca sulla ribattuta ma è in fuorigioco. Maldini esalta il riflesso di Vilar. Pellegrini prima calcia a lato dal limite,poi manda a fil di palo da due passi.Nella ripresa, il capitano dellaimpegna Pizzignacco.che passa con un diagonale di Dovbyk (61').La pareggia Dany Mota entrato da poco (70'). (Servizitelevideo.rai)

Video Gol Monza-Roma 1-1, Highlights e Sintesi - Dopo la sconfitta fuori casa rimediata la settimana scorsa al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte, il Monza oggi - domenica 6 ottobre 2024 - è tornato in campo nella settima giornata del Campionato di Serie A per andare nuovamente a caccia dei tre punti. Ospitando in casa la Roma i... (Monzatoday)

Dovbyk illude Juric con un gran gol, Mota pareggia i conti: Monza-Roma finisce 1-1 - Monza-Roma finisce 1-1 grazie ai gol di Dovbyk e Dany Mota. Nel finale polemiche per un intervento in area di Kyriakopulos su Baldanzi.continua a leggere . (Fanpage)

Mota risponde a Dovbyk e il Monza ferma la Roma: 1-1 e la contestazione giallorossa continua - Dopo la vittoria in rimonta sul Venezia e la sconfitta sul campo dell`Elfsborg in Europa League, la Roma, nella gara valida per la settima giornata... (Calciomercato)

La Roma non va oltre il pari: col Monza è 1-1, ma manca un rigore - Dovbyk segna nel primo tempo, c'è però fuorigioco. Al 61' arriva il gol, poi Mota annulla gli sforzi dei giallorossi. Un punto per parte allo U-Power Stadium ...(ilromanista.eu)

?? Fischio finale Monza Roma 1 - 1 : la Roma sfonda con Dovbyk, Mota Carvalho rianima Nesta - A furia di spingere la Roma trova il vantaggio con Dovbyk, che un attimo prima si era divorato una palla più comoda : il tocco da rapace di Mota Carvalho, da poco inserito da Nesta, ristabilisce ...(monza-news)

Succede tutto nella ripresa: grande rete dell'ucraino, ma il portoghese (già a segno contro l'Inter) regala a Nesta un preziosissimo pari - Succede tutto nella ripresa: grande rete dell'ucraino, ma il portoghese (già a segno contro l'Inter) regala a Nesta un preziosissimo pari ...(gazzetta)