Bieber nel video privato con Diddy? Parla un’avvocata: “Ecco perché è lui” (Di domenica 6 ottobre 2024) Una nota avvocata di una delle vittime di Diddy è stata contattata da alcuni personaggi loschi che le hanno proposto l’acquisto di un video in cui Sean Combs si “intrattiene” con un personaggio anche più famoso di lui. Il New York Post ieri ha fatto sapere che il video è stato visionato da diverse persone ormai, perché chi lo possiede vuole venderlo a tutti i costi. Una fonte ha rivelato che il personaggio che appare con Diddy è un maschio, più popolare di lui e giovane, molti hanno pensato a Justin Bieber e adesso anche una famosa legale è intervenuta. #Breaking 4/ Diddy with Justin Bieber pic.twitter. (Di domenica 6 ottobre 2024) Una nota avvocata di una delle vittime diè stata contattata da alcuni personaggi loschi che le hanno proposto l’acquisto di unin cui Sean Combs si “intrattiene” con un personaggio anche più famoso di lui. Il New York Post ieri ha fatto sapere che ilè stato visionato da diverse persone ormai,chi lo possiede vuole venderlo a tutti i costi. Una fonte ha rivelato che il personaggio che appare conè un maschio, più popolare di lui e giovane, molti hanno pensato a Justine adesso anche una famosa legale è intervenuta. #Breaking 4/with Justinpic.twitter. (Biccy)

Famoso cantante terrorizzato: “Il video forte con Diddy”, nuovi dettagli - Nel video in questione c’è Diddy che si “intrattiene” con un Famoso cantante: “Si riconoscono entrambi. Diddy anche dal carcere può incasinare la vita delle sue vittime, la prova è questo video. “Lui è scioccato, è una violazione, e gli sta causando un sacco di problemi. Si sente come se fosse ... (Biccy)

Odell Beckham: online uno strano video con Justin Bieber al white party di Diddy - Ovviamente la verità potrebbe essere un’altra e molto più semplice: i due stavano parlando e la prospettiva ha fatto credere che Bieber fosse chinato sul giocatore. . Insomma, la situazione soprattutto su TikTok potrebbe essere sfuggita di mano, lo ammetto. Odell Beckham è un giocatore di ... (Biccy)

Jason Derulo accusato da un vip: “Sei nei video di Diddy” - Considerando che molti anni fa Diddy lo ha aiutato ad entrare nel mondo discografico, la sua risposta non ci stupisce. pic. Lo scorso aprile Jason Derulo ha dichiarato ai microfoni di TMZ di non voler puntare il dito contro Diddy, perché per lui era innocente fino a prova contraria: “Diddy ha un ... (Biccy)