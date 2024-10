'10 parole che ti cambiano la vita': un percorso per approcciarsi alla fede (Di domenica 6 ottobre 2024) “10 parole che ti cambiano la vita”: è la proposta di un percorso per scoprire un nuovo modo di approcciarsi alla fede e alla vita. Questo cammino coinvolge ogni anno centinaia di giovani in diverse città d’Italia, contribuendo a dare una risposta alle grandi domande della vita attraverso (Di domenica 6 ottobre 2024) “10che tila”: è la proposta di unper scoprire un nuovo modo di. Questo cammino coinvolge ogni anno centinaia di giovani in diverse città d’Italia, contribuendo a dare una risposta alle grandi domande dellaattraverso (Forlitoday)

Forlitoday - ' 10 parole che ti cambiano la vita' | un percorso per approcciarsi alla fede

I disastri climatici cambiano anche la demografia. L’assenza della politica - Aduc: "La politica ha solo leggermente sfiorato questo nuovo contesto, dovendosi anche scontrare con quelli che lo negano e che, in Italia ma non solo, sono tra quelli che decidono per tutti." ...(maremmanews)

Pensioni, come cambiano nel 2025: le minime a 621 euro, ma con la rivalutazione salgono anche gli assegni più alti - Nuovi aumenti in vista per le pensioni minime. Da 614 a oltre 621 euro: ecco di quanto potrebbero crescere gli assegni nel 2025. Il governo da un lato vuole confermare l'intervento ...(ilmessaggero)

La «Case nuove» di tutti: i quartieri cambiano con i progetti di partecipazione - Dal 3 al 6 ottobre alla Fabbrica del Vapore il Forum della Partecipazione di Milano.Dibattiti, laboratori, incontri su progetti in corso.Un esempio? Fondazione Terzoluogo e la riqualificazione del qua ...(corriere)