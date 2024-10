VIDEO – Verona-Venezia 2-1 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024)del venerdìsettima giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi. DERBY AGLI SCALIGERI –2-1 nellasettima giornata diA. Match vivo sin da subito, tant’è che dopo due minuti Gaetano Oristanio, giocatore in prestito dall’Inter, sblocca il match sfruttando una spizzata di Svoboda sul corner di Nicolussi Caviglia. Ma ilreagisce immediatamente: prima con Lazovic, che da due passi mette al lato di testa e poi all’8? con Tengstedt, bravissimo nel duettare con Mosquera per poi calciare al volo alle spalle di Joronen. Il giocatore danese un minuto dopo sfiora pure il raddoppio. Ilsi riaffaccia in avanti al 18? con Haps, che servito bene da Candela spara altissimo.