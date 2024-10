Qualiano | Il caso della stazione di Ponte Riccio in Parlamento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024). Raffaele Manco (Pd): “Ne siamo fieri. Una nostra battaglia da sempre” “È da maggio 2023, nel corsocampagna elettorale per le amministrative, che la sortediè stata una nostra priorità”. Così Raffaele Manco, reggente del circolo cittadino del Partito Democratico, interviene commentando l’interrogazione parlamentare promossa dall’onorevole Marco Sarracino. Nell’interrogazione si chiede di far luce sullo stato di totale abbandono in cui versa laa ridossocircumvallazione esterna all’internozona ASI-Giugliano e, in particolare, si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il ministro delle infrastrutture e dei trasporti per avviare un tavolo istituzionale finalizzato alla riattivazioneferroviaria per renderla finalmente fruibile.