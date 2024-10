Nuovi spazi per il sociale Taglio del nastro per i locali che ospitano Ada e Pronto badante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) La Misericordia di Navacchio ha inaugurato un nuovoo destinato alle attività sociali per accorciare la distanza tra esigenze della popolazione e risposte ai cittadini. È successo martedì, alla presenza del presidente Luigi Nannipieri, il consiglio d’amministrazione e i volontari della Misericordia, il sindaco Michelangelo Betti, l’assessore alGiulia Guainai, nuovo presidente della Società della Salute, e Monsignor Emanuele Morelli guida spirituale delle Misericordie Pisane. Si tratta di un fondo in via Cammeo dove prima c’era un bar, nel pieno centro della frazione di Cascina, sulla Tosco Romagnola, direttamente sull’incrocio principale. Una collocazione strategica che l’associazione di volontariato ha acquistato e ristrutturato per inserirci una serie di attività sociali gestite dalla Misericordia stessa.