MotoGp a Motegi Bagnaia vince la Sprint Race e accorcia il divario con Martin – Come cambia la classifica piloti

(Di sabato 5 ottobre 2024) Pedro Acosta spreca il bis di giornata e Peccone approfitta: è sua la, in Giappone. “Non è stata una gara semplice ma sono molto contento. Dovevamo capire le condizioni prima della gara e ho dovuto farla con una mappa meno potente. Il weekend per ora sta andando bene, non era semplicere in queste condizioni. Ora continuiamo a lavorare in questa direzione: ringrazio il mio team”, queste le sue parole al termine della gara. Con il successo sul circuito disi porta a 15 punti dal leader iridato, lo spagnolo Jorge, quarto al traguardo. Scivolata senza conseguenze per Pedro Acosta mentre si trovava al comando della corsa, Problemi tecnici e ritiro per il sudafricano Brad Binder mentre era quarto. Nella giornata di domani, domenica 6 ottobre, il Gp alle ore 7 (italiane).