Milan Calabria ko | salta la gara con la Fiorentina|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 5 ottobre 2024) 2024-10-04 21:15:00 Arrivano conferme: Brutte notizie in casa. A due giorni dalla trasferta di Firenze contro la squadra di Palladino, Fonseca dovrà rinunciare a Davide. Secondo quanto riporta Sky Sport, il difensore rossonero salterà il prossimo turno di campionato per un problema al polpaccio. I rossoneri quindi andranno a Firenze senza il classe ’97, l’allenatore valuterà chi schierare al posto suo da terzino destro.CHI GIOCA AL POSTO DI– Con l’indisponibilità di, semaforo verde per Emerson Royal costretto a fare gli straordinari dopo aver già giocato da titolare in Champions League contro il Bayer Leverkusen, rimanendo in campo per tutta la partita.