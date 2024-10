Lavoro nero | chiuso un locale nel Padovano multe fino a 230mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Padova, 5 ottobre 2024 - Dilaga la piaga del, scoperti nel30 lavoratori irregolari: la metà di loro era senza nessun tipo di contratto (e di tutela). È il bilancio dei controlli effettuati nelle ultime ore dalla polizia finanziaria patavina, sia in città che in provincia: da Padova a Cittadella, Piove di Sacco ed Este.unperBar e locali notturni, ristoranti e alberghi sono finiti nel mirino dei finanzieri in tutto il territorio della provincia patavina. Sono stati identificati 5 lavoratori ine altri 14 lavoratori irregolari, assunti in forza di un contratto di‘a chiamata’ senza la comunicazione di inizio della prestazione lavorativa obbligatoria per il datore di