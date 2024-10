Joker | Folie à Deux 10 look che rendono Lady Gaga un' icona della moda

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 5 ottobre 2024)è sinonimo di trasformismo, nessuna come lei sa entrare nei panni - letteralmente - dei suoi personaggi. In occasione dell'uscita diecco qualihanno reso l'artista un'. È il 2009 e al Glastonbury Festival una giovanissimaappare sul palco con una parrucca bionda e un abito futuristico che rielabora in chiave sartoriale la palla stroboscopica delle discoteche anni '70. Stacco. Siamo a Londra alla première die Stefani Germanotta calca il red carpet del Cineworld Leicester Square in un abito custom made rosso fuoco e quello che appare ai nostri occhi è l'incarnazione vivente di Harley Quinn. Nel mezzo, 15 anni di trasformismo, di audacia e creatività che hanno resola Mystica del mondo fashion. L'unica vera