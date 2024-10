Alessandro Menoncin presenta la ricetta del Risotto alla ‘nduja e gamberi rossi di Mazara

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 5 ottobre 2024) MILANO – Stasera a ‘Striscia la notizia’ (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra– executive chef del ristorante Acqua a Olgiate Olona, in provincia di Varese – cheai telespettatori del tg satirico ladel “di”, un goloso primo piatto che unisce la piccantezza delladolcezza del gambero. Classe 1988,eredita la passione per la cucina dfamiglia, decidendo di farne la propria professione. Per affinare le sue competenze, sceglie di frequentare la Scuola Internazionale di Cucina Italiana ALMA, dove impara i segreti del mestiere e la filosofia culinaria dal Maestro Gualtiero Marchesi.