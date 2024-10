Verona Zanetti | Derby bellissimo abbiamo dimostrato carattere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il tecnico dell’HellasPaoloha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria ottenuta in rimonta contro il Venezia: “Venivamo da un momento difficile e ci siamo trovati subito sotto, quel gol poteva uccidere un elefante matirato fuori il nostro. Volevamo vincere questa partita, credo sia stato untra due squadre che hanno giocato a viso aperto. Siamo stati premiati dagli episodi, devo fare i complimenti ai miei ragazzi”. Oggi in campo la formula con il doppio centravanti: “Oggi ho messo in campo una formazione offensiva, con due punti centrali e un attaccante come Livramento adattato sull’esterno. L’ho fatto per dare un segnale chiaro e cambiare un po’ la nostra mentalità, perché stavamo subendo troppi gol.giocato per attaccare, è normale che si possa rischiare qualcosa peròcreato davvero tanto”.