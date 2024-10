Tentano il furto alla ferramenta Subito denunciati dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ilin unadella grande distribuzione, ma sono stati notati dagli addettisicurezza dell’esercizio commerciale che danno l’rme. I ladri sono stati poi fermati, mentre tentavano la fuga, daidella Stazione di Bastia Umbra. Si tratta di tre campani, di 24, 32 e 54 anni, che sono statiProcura della Repubblica di Perugia, per tentato. Il terzetto avrebbe provato a superare le casse portando via, senza pagarla, merce varia del valore di circa 900 euro, cercando di scappare in macchina. Intercettati, bloccati e perquisiti sono stati trovati in possesso della refurtiva, riconsegnata poi al titolare del negozio.