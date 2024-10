Sequestrata scuola frequentata da circa 1200 studenti | ritenuta non sicura sul piano sismico

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La magistratura di Teramo ha ordinato il sequestro dell'edificio che ospita un Liceo Classico e il Convitto Nazionale, a causa di problematiche legate alla sicurezza sismica. Il palazzo, frequentato complessivamente da1.200, è stato ritenuto non sicuro dal punto di vista strutturale. L'ordinanza, emessa dal tribunale di Teramo è stata notificata ai dirigenti scolastici, determinando l'evacuazione immediata deglidel Convitto. L'evacuazione del liceo è stata posticipata, poiché non vi erano attività didattiche in corso al momento della notifica.