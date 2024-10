Puzzle dei candidati alle regionali Una città a caccia di rappresentanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si compone la rosa deidi Foligno che saranno in corsaprossime elezioni. La novità del giorno è la coppia scelta dal Movimento cinque stelle cittadino e di tutto il comprensorio per la corsa agli scranni di Palazzo Cesaroni. Il binomio, che dovrà essere ratificato dagli organi deputati, come tutta la lista del M5S, è composto da Giampiero Stramaccia e Antonella Meniconi. Stramaccia è sicuramente un nome importante nel panorama folignate, fondatore e art director di Dancity Festival. Il quadro generale delle candidature folignati è composto e sicuramente ricco di concorrenti. Quanto al cosiddetto campo largo, oltre aipentastellati, ci sarà il Pd con Joseph Flagiello e, probabilmente, anche qualcuno nella lista civica di ispirazione della candidata presidente Stefania Proietti.