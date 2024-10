Pretty Princess 3 in lavorazione alla Disney sarà diretto da Adele Lim

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 4 ottobre 2024)3 indaLim Lo sviluppo di3 procede conLim (“Joy Ride”, “Crazy Rich Asians”, “Raya e l’Ultimo Drago”) che ha firmato per la regia. “Come fan sfegatata dell’originale, sono più che entusiasta di far parte della terza iterazione di questo amato franchise”, ha affermato Lim in una dichiarazione. “Non vediamo l’ora di celebrare i suoi principi fondamentali di potere femminile, gioia e tutoraggio con il pubblico di tutto il mondo”. Flora Greeson sta scrivendo la sceneggiatura. Il film è prodotto da Debra Martin Chase, che ha dato origine al franchise cinematografico con Anne Hathaway nel ruolo di Mia Thermopolis, l’adolescente con i piedi per terra diventata regina del regno immaginario di Genovia, e Julie Andrews nel ruolo della sua regale nonna.