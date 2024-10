Parliamo di scienza con cura | Avis illustra la rivoluzione dell’immunoterapia nei tumori ematologici

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Parlare di, con: questo l’obiettivo che si pone la conferenza, organizzata daComunale Bergamo e inserita nell’ambito della rassegna Bergamo, in programma per mercoledì 9 ottobre alle 21 presso al Pala SDF di NXT Station in Piazzale degli Alpini a Bergamo. L’evento, condotto da Alessandro Rambaldi, Professore Ordinario di Ematologia presso l’Università degli Studi di Milano e Direttore del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, intende affrontare le diverse forme di terapia immunologica oggi disponibili e sviluppate negli ultimi 15 anni, per il trattamento di alcune neoplasie ematologiche altrimenti inguaribili. Tra queste sono comprese le terapie con cellule CAR-T per la Leucemia Acuta Linfoblastica di linea B, i Linfomi non-Hodgkin e il Mieloma.