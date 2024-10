Operazione antimafia | arrestati 5 indagati per calunnia e corruzione a favore del clan Rega-Piacente

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Gli arresti mirano a colpire un complotto contro ilrivale Palermo-Esposito nei territori di Brusciano, Marigliano e Mariglianella Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nella mattinata odierna, personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale, nei confronti di 5 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati diin atti giudiziari, aggravati dalla finalità di aver agito per agevolare l’attività criminosa del–, operativo nei territori di Brusciano, Marigliano e Mariglianella, in contrapposizione con ilPalermo – Esposito.