Maiorana e il bis Storia e fascino | la Lnp cresce La A è più vicina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La partita tra Pesaro e Fortitudo in programma il 29 dicembre sarà trasmessa da Rai Due. "E’ da circa 30 anni – spiega il presidente della Lega Nazionale Pallacanestro Francesco– che una partita di serie A2 non viene ripresa da uno primi canali generalisti nazionali. Questo ritorno ci fa molto piacere e dimostra il buon lavoro che la lega e le società stanno facendo per promuovere al meglio i nostri campionati. La possibilità di proporre poi un incontro che è un grande classico durante le feste natalizie aumenta l’importanza di questa occasione". Domani la Lnp rinnova i vertici e lei è l’unico candidato alla presidenza. Perché ripresentarsi? "Ho assunto la presidenza poco più di un anno fa e subito abbiamo dovuto affrontare il tema della riforma del lavoro sportivo.