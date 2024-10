Incontro segreto per Conti per riunire una storica band per Sanremo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Carlosta da tempo lavorando in granalla prossima edizione del Festival die stando a quanto riportato da FanPage pare che il suo sogno sia quello dii Pink Floyd, tanto da aver fatto uncon David Gilmour. “Fanpage.it apprende che al Circo Massimo per i concerti di David Gilmour si è visto un fan molto particolare, che, nonostante la sua discrezione, più di qualcuno ha notato: Carlo, accompagnato da un paio di suoi collaboratori” – si legge sul sito – “Il direttore artistico delle prossime due edizioni del Festival diha assistito al concerto – in passato non ha mai negato la sua passione per i Pink Floyd – e poco dopo è stato visto nell’hotel dove alloggia Gilmour fare un’amabile chiacchierata con il chitarrista”.