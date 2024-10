I leader populisti non danneggiano solo la democrazia ma anche l’economia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Da Hipólito Yrigoyen a Recep Tayyip Erdogan fino a Donald Trump, negli ultimi decenni in diversi Paesi del mondo si è assistito a una notevole crescita del populismo politico. Comunisti, socialisti, conservatori, fondamentalisti: tutti questiche cavalcano il malcontento popolare e presentandosi come i veri difensori della gente contro la classe dirigente corrotta,la, in quanto rifiutano il conflitto di opinioni contrastanti, annichilendo il pluralismo politico. Alimentandosi di slogan e falsi miti, il populismo è un grave vulnus per la salute dei sistemi liberali a qualunque latitudine. Quel che è peggio è che questa ideologia non si limita a contaminare la politica di un Paese, ma genera danni rilevantia livello economico.