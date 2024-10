Grosseto-Sangiovannese una classica del calcio toscano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arezzo, 04 ottobre 2024 – Domenica con una sfida di grande tradizione per quanto riguarda la. Gli azzurri saranno di scena allo stadio "Carlo Zecchini" diper il confronto di campionato numero 63, il 32 esimo sul terreno maremmano. Sbirciando nei numeri, emerge un particolare abbastanza curioso ed è quello che la squadra ospite non perde ada 18 anni (1-2 nel torneo di C1 2006-2007) e che i rivali biancorossi a loro volta non escono battuti dal "Fedini" da 21 anni, vale a dire dall'1-0 firmato Baiano in C2 con Sarri in panchina. Il bilancio dei 62 precedenti vede gli azzurri in lieve vantaggio con 18 vittorie, 17 sconfitte e ben 27 pareggi.