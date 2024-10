’Festival del Viaggiatore’ Dialoghi sul tema ’follia’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nella meraviglia dei colli di Asolo (Treviso), arriva al clou la decima edizione deldel, con storie ed esperienze che hanno il viaggio come metafora della vita. La rassegna (che ha comela ‘follia’, come capacità agire fuori dagli schemi) ospita gli incontri in ville, giardini e palazzi appartenuti ad artisti e personaliti. Come Villa di Maser, opera del Palladio, che venerdì 11 accoglierà l’incontro con Raffaele Di Placido, biologo marino su ’La curiosità come bussola’. Sabato 12 e domenica 13 poi le due ricche giornate nel cuore di Asolo: fra gli ospiti, sabato a Villa La Torricella il giornalista Antonio Caprarica in dialogo con Alberto Friso, alla Loggia della Ragione la scrittrice Giovanna Zucca su Jane Austen, al Convento Ss.