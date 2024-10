Familiari delle vittime Covid | a volte le richieste di giustizia dal basso disturbano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dovevo arrivare a settant’anni per avere ancora dubbi sull’onestàpersone. Dovevo arrivare a settant’anni per capire che i cittadini spesso si comportano, e si infervorano, come in un vecchio bar sport dove tutti insieme guardavano l’evento sportivo nell’unico televisore di paese. Dovevo arrivare a settant’anni per convincere tutti che occorrerebbe smetterla con il fazionismo di appartenenza alla destra e alla sinistra politica e inneggiare all’ultima parola della omonima canzone di Giorgio Gaber, che sicuro di destra non era, che con voce decisa dice: Basta! Dovevo arrivare a settant’anni per voler credere ancora nellaterrena, e in particolare nelladella magistratura, nonostante personali esperienze non brillanti per equità e trasparenza.