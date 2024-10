È uscito da Amici 24 Il crollo poi la triste decisione | Perché ho deciso di lasciare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024)24, la nuova edizione del talent show di Canale 5, inizia nel peggiore dei modi. A pochi giorni dalla messa in onda delle prime puntate, arriva una notizia devastante per i fan: uno dei nuovi allievi ha lasciato la scuola. Nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo. Il giovane talento è scoppiato a piangere improvvisamente, poi ha annunciato la suaa tutti. Nonostante i nuovi concorrenti del talent show siano arrivati nella casetta da pochi giorni e abbiano seguito solo poche lezioni, la notizia del ritiro ha generato profondazza. Si è formato subito un bel gruppo tra gli allievi, quindi questo evento rappresenta un colpo molto duro per il programma. Ora bisogna capire quali saranno le prossime mosse della produzione. Ma cosa è successo esattamente? Leggi anche: “Cosa ho da dirvi”.