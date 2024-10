Dopo l’alluvione a Castel Guelfo Nasce il comitato cittadino | Interventi e aiuti al più presto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Siamo finiti sott’acqua per la seconda volta in meno di un anno e mezzo, perdendo di nuovo ciò che avevamo ricostruito con tanti sacrifici. Ora le parole non bastano più, vogliamo i fatti". Non usano mezzi termini i cittadini diche hanno creato unper portare la voce di decine di famiglie davanti alle istituzioni. "Le bandiere politiche non ci interessano – precisano i cittadini –, vogliamo concretezza, non possiamo vivere in ansia ogni volta che piove. In quasi 18 mesi, dalla prima esondazione del Sillaro, non è stato fatto nulla per mettere in sicurezza l’alveo del fiume, così siamo finiti di nuovo sott’acqua. Vogliamo capire la catena di errori che ha portato all’ennesimo disastro, a partire da chi doveva intervenire e non è intervenuto".