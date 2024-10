Coppa Alkeemia la seconda edizione della gara per l' inclusione dei ragazzi con disabilità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si terrà domani mattina, allo stadio Walter Martire di Dolo (Venezia), la: una giornata di sport ededicata aicon. In collaborazione con il progetto ForMeDabili (finalizzato all'abbattimento di ogni barriera per i soggetti con diverse abilità),(leader europeochimica del fluoro con quartier generale a Porto Marghera), organizza il torneo calcistico in cui si sfideranno 5 rappresentanze formate da giovani diversamente abili. Scenderanno in campo i ForMeDAbili di Spinea, il Montebelluna (promosso dall'associazione Sport Life Onlus), gli Imparabili di Rovigo, la rappresentanza Sport IN Veneto - ASD di Treviso e l'ASD Format Ferrara (realtà affiliata al CONI).