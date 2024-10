Concerto all' alba ai Giardini Montanelli musica classica per la ricerca scientifica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Milano –all’aiIndroper raccontare l’impatto positivo dellasulla vita dei pazienti con tumori del sangue. A Milano sbarca la campagna Saving Time di Lilly. È in programma infatti sabato 5 ottobre, dalle 6.45 alle 7.30, ildiall’, parte della campagna “#SavingTime. Più tempo grazie allasui tumori del sangue”, un’iniziativa promossa da Lilly e sostenuta da associazioni pazienti e società scientifiche. Come l’illumina un nuovo giorno, così lae le innovazioni mediche rappresentano una nuova era nella lotta contro le neoplasie ematologiche, in particolare quelle rare.