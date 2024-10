Come sta Nanni Moretti colpito da infarto qualche giorno fa?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 4 ottobre 2024)sta meglio dopo il malore di due giorni fa, avuto a causa di un. Dopo il ricovero e gli accertamenti è stato già dimesso ed è a riposo, anche se ieri sera,riportato dal Corriere della Sera, è già tornato nel suo cinema, il Nuovo Sacher, per la presentazione romana del film Vittoria di Alessandro Cassigoli. Il regista capitolino è statodamartedì 1 ottobre, alla vigilia della presentazione napoletana dell’opera, che lui ha prodotto con la sua Sacher Film. Appena le condizioni glielo hanno permesso,ha voluto registrare un video messaggio, diffuso prima della proiezione per salutare la platea intervenuta alla prima. Nel video si è scusato con tutti i presenti, tranquillizzando tutte e tutti sul suo stato di salute. Chiedendo anche discrezione. “Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio, tornerò presto“.