Cesare Cremonini re di San Siro | nuova data a Milano il 16 giugno Come acquistare i biglietti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)– Corsa al biglietto per assistere al concerto di, che si concede il bis a San, tempio della musica live di. Dopo il raddoppio dei concerti allo Stadio Olimpico di Roma e al San Nicola di Bari, aprono oggi venerdì 4 ottobre alle 15 le vendite per i idella secondaallo Stadio Sandidel 16. Un altro raddoppio per soddisfare le tantissime richieste didegli ultimi giorni. Con la doppia disi chiude il calendario delLIVE25 per il quale non sono previste aggiunte di nuove date. Queste le date del “LIVE25”: 8LIGNANO, 15 e 16, 19(sold out) e 20(sold out) BOLOGNA, 24NAPOLI, 28MESSINA, 3 e 4 luglio BARI, 8 luglio PADOVA, 12 luglio TORINO, 17 e 18 luglio ROMA.disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.