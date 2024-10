Basket Eurolega Virtus ko all’esordio | vince l’Efes

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Bologna, 4 ottobre 2024 – Il primo appuntamento stagionale incoincide con una sconfitta per laSegafredo che in una Unipol Arena sold-out per l’esordio continentale si arrende per 67-76 alPilsen. A distanza di sei mesi dall’ultimo confronto tra le due sfidanti (era il play-in della scorsa edizione) è ancora il roster del Bosforo ad imporsi coi 14 punti e 9 rimbalzi di Dan Oturu. Dall’altra parte non bastano i 16 di Cordinier ad evitare il ko interno. Terza frazione decisiva per gli uomini di Mijatovic Il primo acuto del match è di matrice turca: Osmani e Oturu sono lesti a sfruttare quanto gli viene concesso dalla difesa avversaria (2-6 al 3’). I padroni di casa provano a correre in contropiede coi suoi velocisti ma le percentuali non sono del tutto incoraggianti.