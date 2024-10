WhatsApp si rinnova | arrivano filtri e sfondi per le videochiamate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L'app di messaggistica più popolare al mondo si prepara a stupire i suoi utenti con una serie di novità che promettono di rendere lepiù divertenti e personalizzabili che mai. Scopriamo insieme le ultime funzionalità in arrivo sue come potranno trasformare le nostre conversazioni video.: un tocco di creatività alleha annunciato l'introduzione di due nuove funzionalità che rivoluzioneranno l'esperienza delle. Queste novità permetteranno agli utenti di aggiungere un tocco personale e creativo alle loro conversazioni video, rendendo ogni chiamata un'esperienza unica.: un arcobaleno di effetti Isono progettati per creare un'atmosfera più giocosa durante le. Con ben 10 opzioni tra cui scegliere, gli utenti potranno dare libero sfogo alla loro creatività.